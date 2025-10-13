Trump ontmoet al-Sisi voorafgaand aan Gazatop

SHARM-EL-SHEIKH (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump heeft, voorafgaand aan de top over de toekomst voor de Gazastrook, de Egyptische president Abdel Fattah al-Sisi ontmoet. Daarbij sprak hij de wens uit de Egyptische leider in zijn "vredesbestuur" te hebben, het internationale samenwerkingsverband dat moet toezien op de uitvoering van het Amerikaanse twintigpuntenplan voor Gaza. Al-Sisi antwoordde op dat verzoek met: "Ik zal er zijn."

"Hij speelde een belangrijke rol", zei Trump tijdens dat gesprek over Sisi, verwijzend naar de bemiddelende rol die het land speelde in de totstandkoming van het Amerikaanse toekomstplan voor Gaza. Volgens Trump is de tweede ronde van de onderhandelingen daarover inmiddels begonnen. Trump zei tevens al-Sisi graag te willen betrekken bij het toezicht op de situatie in Gaza.

De Egyptische leider sprak op zijn beurt over Trump als "de enige die in staat is vrede te brengen". Al-Sisi voegde eraan toe dat Egypte zich wil inzetten voor het behoud van een staakt-het-vuren in de regio.

Aan de top in Egypte nemen ongeveer twintig bewindslieden deel, onder wie bondskanselier Friedrich Merz, de Britse minister-president Keir Starmer en VN-secretaris-generaal António Guterres.