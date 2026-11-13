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Boswijk vindt dat politiek 'aan het kloten' is

Samenleving
door anp
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DEN HAAG (ANP) - "De politiek is aan het kloten", zegt staatssecretaris Derk Boswijk (Defensie, CDA). Volgens hem heeft niemand "behoefte aan dit gedoe". Hij vindt dat het land een stabiel kabinet nodig heeft en deed voor aanvang van de ministerraad een appel op politici om hun verantwoordelijkheid te nemen.
De minderheidscoalitie zit in een crisis omdat CDA en D66 een deal hebben gesloten met oppositiepartijen PRO en Volt over het belastingplan. Dat is voor de VVD onverteerbaar. "Het is een waardeloze situatie waar we in zitten", stelt Boswijk, die de schuld niet bij een partij wil neerleggen. Een minderheidskabinet vraagt volgens hem om "nederigheid".
Hij wijst ook op de spanningen in de wereld en daarin kan Nederland zich "dit gemierenneuk" niet veroorloven.
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