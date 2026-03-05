ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Belangenclub: grote verschillen in koudeopvang voor daklozen

Samenleving
door anp
donderdag, 05 maart 2026 om 10:55
anp050326100 1
ROTTERDAM (ANP) - De opvangregeling voor daklozen bij winterse temperaturen kent grote verschillen en gemeenten voeren deze ook niet altijd goed uit, ondanks een bestaande handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat stelt belangencoalitie Dakloosheid Voorbij! in een onderzoek onder tientallen centrumgemeenten.
Sommige gemeenten stellen de regeling bijvoorbeeld alleen open bij een gevoelstemperatuur onder nul, anderen pas na meerdere dagen strenge vorst, stelt het rapport. Er zijn ook gemeenten die afgelopen winter de opvang bij strenge kou helemaal niet openstelden.
Het Nationaal Actieplan Dakloosheid uit 2022 beloofde iedereen in Nederland voor 2030 een dak boven het hoofd. "Maar we kunnen niet eens garanderen dat iedereen zonder onderdak een bed en een plek heeft wanneer het vriest. Bescherming tegen winterkou moet een recht zijn, geen loterij," zegt belangenbehartiger Wies Maas, een van de auteurs van het onderzoek.
Landelijke minimumnormen
Dakloosheid Voorbij! wil dat landelijke minimumnormen vastgelegd worden, dat de handreiking van de VNG per direct wordt nageleefd en dat de winterkouderegeling permanent open zou moeten zijn. Ook moet de regeling structureel gemonitord worden en meer onderzoek worden gedaan.
De VNG laat weten de uitkomsten van het rapport eerst te bespreken, om te kijken of de bestaande handreiking eventueel aangepast moet worden. "We vinden het wel een goede zaak dat het nu in kaart is gebracht", zegt een woordvoerder.
Dakloosheid Voorbij! ondervroeg 44 centrumgemeenten, die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke opvang in de regio. 42 van hen vulden een vragenlijst in over de regeling. Ook werden zeventig daklozen en veertig professionals bevraagd, zoals opvangmedewerkers en verpleegkundigen.
loading

POPULAIR NIEUWS

Debt-Burden-by-Country_Site-2

Deze landen hebben de meeste schuld

belastingformulier

Belastingaangifte 2025: vijf fouten die je zo honderden euro’s kosten

Scherm­afbeelding 2026-03-04 om 07.03.27

De serieuze voordelen van Tai Chi Walking

Schermafbeelding 2026-03-05 094742

Winter Vol Liefde: Elsje vertelt over de leugens van Gilbert

shutterstock_1013604979

Modellen getuigen: binnen de Parijse kliek van drugs, macht en verkrachting

Schermafbeelding 2026-03-04 160642

Raoul uit Winter Vol Liefde leefde op straat

Loading