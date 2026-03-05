Belangenclub: grote verschillen in koudeopvang voor daklozen

ROTTERDAM (ANP) - De opvangregeling voor daklozen bij winterse temperaturen kent grote verschillen en gemeenten voeren deze ook niet altijd goed uit, ondanks een bestaande handreiking van de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Dat stelt belangencoalitie Dakloosheid Voorbij! in een onderzoek onder tientallen centrumgemeenten.

Sommige gemeenten stellen de regeling bijvoorbeeld alleen open bij een gevoelstemperatuur onder nul, anderen pas na meerdere dagen strenge vorst, stelt het rapport. Er zijn ook gemeenten die afgelopen winter de opvang bij strenge kou helemaal niet openstelden.

Het Nationaal Actieplan Dakloosheid uit 2022 beloofde iedereen in Nederland voor 2030 een dak boven het hoofd. "Maar we kunnen niet eens garanderen dat iedereen zonder onderdak een bed en een plek heeft wanneer het vriest. Bescherming tegen winterkou moet een recht zijn, geen loterij," zegt belangenbehartiger Wies Maas, een van de auteurs van het onderzoek.

Landelijke minimumnormen

Dakloosheid Voorbij! wil dat landelijke minimumnormen vastgelegd worden, dat de handreiking van de VNG per direct wordt nageleefd en dat de winterkouderegeling permanent open zou moeten zijn. Ook moet de regeling structureel gemonitord worden en meer onderzoek worden gedaan.

De VNG laat weten de uitkomsten van het rapport eerst te bespreken, om te kijken of de bestaande handreiking eventueel aangepast moet worden. "We vinden het wel een goede zaak dat het nu in kaart is gebracht", zegt een woordvoerder.

Dakloosheid Voorbij! ondervroeg 44 centrumgemeenten, die verantwoordelijk zijn voor maatschappelijke opvang in de regio. 42 van hen vulden een vragenlijst in over de regeling. Ook werden zeventig daklozen en veertig professionals bevraagd, zoals opvangmedewerkers en verpleegkundigen.