Benzineprijs schiet omhoog: met deze 5 pomp-hacks houd je de schade beperkt

Automobilisten moeten sinds afgelopen weekend dieper in de buidel tasten bij het tanken, we kruipen richting de pijnlijke recordniveaus van 2022. Door de aanval op Iran en oplopende spanningen rond de Straat van Hormuz staat de oliemarkt op scherp. Het is dan ook de hoogste tijd voor een paar goeie bespaartips.

De olieprijs tikt inmiddels de 80 dollar per vat aan en dat vertaalt zich direct naar de benzinepomp. In één dag steeg de adviesprijs voor benzine met 3,3 cent naar 2,319 euro per liter. Diesel ging nog harder en werd 9,5 cent duurder.

Volgens brandstofexpert Derk Foolen van UnitedConsumers is dat geen verrassing. “Dat de brandstofprijzen nu stijgen, is een logisch gevolg van de hogere olieprijs”, zegt Foolen bij Hart van Nederland.

Toch hoeven automobilisten niet machteloos toe te kijken. Met een paar simpele trucs kun je de schade beperken.

1. Vermijd tanken langs de snelweg

Het lijkt handig, maar langs de snelweg betaal je vaak de hoofdprijs. De landelijke adviesprijs is slechts een richtlijn; stations langs drukke routes gooien daar geregeld nog extra centen bovenop. Een klein ommetje naar een onbemand station scheelt tot 25 cent per liter.

2. Houd 100 km/u aan

Na 19.00 uur 130 rijden voelt lekker, maar je auto verbruikt dan tot 25 procent meer brandstof. Met de huidige prijzen is dat een dure hobby.

3. Controleer je bandenspanning

Te zachte banden veroorzaken tot vijf procent extra brandstofverbrui. Even lucht bijpompen kan dus verrassend veel schelen.

4. Tank op het juiste moment

Brandstofprijzen reageren snel op nieuws, maar er zit een kleine vertraging in. Pomphouders passen tarieven vaak ’s ochtends aan, waardoor tanken in de avond ervoor soms wat goedkoper uitpakt.

5. Let ook thuis op energie

Niet alleen de benzineprijs stijgt. De Nederlandse gasbuffers zijn volgens Gasunie historisch laag gevuld, waardoor ook de energierekening kan oplopen. Heb je een dynamisch energiecontract, dan kan een graadje lager stoken dus zomaar dubbel voordeel opleveren.