ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Landen in conflict mogen Eurovisie Songfestival niet organiseren

Samenleving
door anp
woensdag, 12 augustus 2026 om 16:39
anp120826121 1
GENÈVE (ANP) - Landen in een gewapend conflict of in een gevoelige geopolitieke situatie die het Eurovisie Songfestival winnen, mogen niet automatisch meer de volgende editie organiseren. Dat heeft de European Broadcasting Union woensdag bekendgemaakt. Tot nu toe was het zo dat de winnaar van het Eurovisie Songfestival het jaar daarna het evenement organiseert. Door de nieuwe regels zou een songfestival in Israël op dit moment niet kunnen vanwege de oorlog in Gaza.
"Als het nodig is, dan kan de EBU een onafhankelijke inschatting laten maken van de veiligheid in de regio", stelt de EBU in de verklaring. Afgelopen editie deden vijf landen, waaronder Nederland, niet mee aan het songfestival omdat Israël wel meedeed.
loading

POPULAIR NIEUWS

Scherm­afbeelding 2026-08-12 om 06.03.37

Eclipsbril uitverkocht? Via deze gratis livestreams kijk je vanavond gewoon mee

169441255_m

Tropische nacht? Deze 5 fouten maakt bijna iedereen — en nummer 3 maakt je slaapkamer juist warmer

helft heeft geen toegangscode voor smartphone1530592580

Waarom je de zonsverduistering beter niet met je smartphone filmt — zo snel beschadig je de sensor

102597804_m

Hoeveel zin hebben ouderen in seks? (het antwoord zal je verbazen)

189916396_m

35 graden op kantoor en je baas zegt: ‘Gewoon doorwerken’ — dit zijn je échte rechten als werknemer

174158161_m

Waarom vakantie zo goed voor je is (en dit is de ideale lengte)

Loading