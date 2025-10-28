ECONOMIE
Borsato sprak met psycholoog: ik heb geen seksuele afwijking

Samenleving
door anp
dinsdag, 28 oktober 2025 om 11:17
UTRECHT (ANP) - Marco Borsato heeft zich naar eigen zeggen uitgebreid laten onderzoeken door een forensisch psycholoog, om uit te sluiten dat hij een seksuele afwijking heeft. "Dat onderzoek was behoorlijk heftig", vertelde hij dinsdag op de eerste zittingsdag in zijn strafzaak.
"Ik heb geen persoonlijkheidsstoornis. Ik heb geen seksuele afwijking en het onderzoek toonde bovendien aan dat ik geen voorkeur heb voor jonge meisjes. Gelukkig heb ik dit wetenschappelijk kunnen laten vaststellen."
De bekende zedenzaakverdachte reageerde op het verhaal dat hij over zijn vermeende slachtoffer zou hebben gedroomd toen ze 14 jaar was, dat hij aan haar moeder zou hebben verteld. In de droom zat hij in bad met het meisje. "Ik walg hiervan", zei Borsato, die zich de droom niet kan herinneren.
"Ik heb nooit de intentie gehad haar op een seksuele manier te benaderen, nooit", benadrukte Borsato. Hij vertelde de rechtbank dat er in het gezin een behoorlijk open seksuele moraal heerste, waarin veel over seks werd gesproken.
