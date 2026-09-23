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België doet in 2027 mee aan het Eurovisiesongfestival

Samenleving
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 18:00
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BRUSSEL (ANP/BELGA) - België doet in 2027 mee aan het Eurovisiesongfestival. Dat heeft de Vlaamse publieke omroep woensdag bekendgemaakt. In verschillende landen, waaronder Nederland, zagen zenders en omroepen daar vorig jaar nog van af uit onvrede over de deelname van Israël.
De VRT ziet een omslag na "maanden van gesprekken met EBU en met andere omroepen over de rol van het festival", aldus bestuurder Frederik Delaplace. "Het werk is zeker niet af, maar de fundamentele vraag stelde zich: trekken we ons terug of blijven we betrokken om de toekomstige waarden van het evenement vorm te geven. We geloven dat we vandaag meer kunnen bijdragen door betrokken te blijven."
In België wordt het festival afwisselend geproduceerd door de Vlaamse VRT en de Franstalige RTBF. Afgelopen jaar besloot de RTBF mee te doen. Dat leidde tot ophef in het land.
Volgens Delaplace zijn "betekenisvolle stappen" gezet rond de deelnameregels, stem- en jureringsregels, sponsoring en organisatie van het Eurovisiesongfestival. In Nederland heeft omroep AVROTROS zich teruggetrokken uit het festival. Nederland doet volgend jaar toch mee via de NPO.
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