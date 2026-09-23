VS nodigen Poetin uit voor G20-top in december

NEW YORK (ANP/AFP/RTR) - De Verenigde Staten hebben de Russische president Vladimir Poetin uitgenodigd voor een top van de G20 in december, maakte de Amerikaanse buitenlandminister Marco Rubio bekend. Hij had woensdag een ontmoeting met zijn Russische ambtgenoot Sergej Lavrov tijdens een bijeenkomst van de Verenigde Naties in New York.

De twee ministers spraken over de oorlog tussen Rusland en Oekraïne. Volgens Rubio zijn beide landen "geïnteresseerd" in een gedeeltelijk bestand. Dat zou dan gaan om faciliteiten uit de energie- en graansector.

Rubio stelde ook dat het voor het "oplossen van de problemen" goed zou zijn als Poetin naar de G20 in Miami komt. Volgens de minister is de top van economische grootmachten een kans voor Poetin om niet alleen met president Donald Trump te spreken, maar ook met andere wereldleiders. "We hopen dat hij de uitnodiging accepteert", aldus Rubio.

Poetin heeft sinds de grootschalige Russische invasie in Oekraïne in februari 2022 geen G20-top meer bijgewoond.