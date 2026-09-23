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Hamilton noemt een sprintrace in Monaco 'onzinnig'

Sport
door anp
woensdag, 23 september 2026 om 18:24
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BAKOE (ANP/RT) - Lewis Hamilton ziet niets in het toevoegen van een sprintrace bij de Grote Prijs van Monaco. "Het slaat nergens op", zei de zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1 op de persdag voorafgaand aan de Grote Prijs van Azerbeidzjan. "Een sprintrace is niet de oplossing voor een circuit als in Monaco. Daar moet iets anders voor worden bedacht om het spannend te maken."
De Formule 1 kondigde eerder deze maand aan het aantal sprintraces volgend seizoen uit te breiden van zes naar tien. Ook Monaco kreeg het format toegewezen, hetgeen bij veel coureurs de wenkbrauwen deed fronsen. Inhalen is op het smalle en bochtige circuit van het vorstendom vrijwel onmogelijk.
"Het positieve is dat we een extra kwalificatiesessie krijgen, wat best leuk is. Ik vind ook dat de sprintraces echt iets nieuws aan de sport hebben toegevoegd, maar ik denk dat we voor een locatie als deze iets nieuws moeten bedenken", zei Hamilton. "Monaco is een prachtige plek en er ligt een geweldig circuit om op te rijden, maar de race zelf is oersaai."
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