België heeft eerste F-35's binnen

BRUSSEL (ANP) - Ook België kan met F-35-gevechtsvliegtuigen gaan vliegen. De eerste drie zijn in het land aangekomen. Het duurt nog wel een jaar voor ze onder meer gaan helpen het Benelux-luchtruim te bewaken.

België heeft 34 F-35's besteld en wil er nog 11 bij. De moderne gevechtsvliegtuigen van Amerikaanse makelij moeten de F-16 gaan vervangen, die de komende jaren gaandeweg wordt afgedankt. Een deel gaat naar Oekraïne, net als de F-16's die Nederland al eerder inruilde voor de F-35.

Eigenlijk zouden er vier F-35's aankomen op de luchtmachtbasis van Florennes, maar het werden er maar drie. Één toestel was na een tussenstop uit voorzorg achtergebleven. Er was volgens persbureau Belga sprake van een "technische onzekerheid".

Voorlopig zullen er nog geen Belgische F-35's boven Nederland verschijnen om, zoals de beide buurlanden bij toerbeurt doen, het luchtruim te bewaken. Ze kunnen tegen 2027 voor het eerst volwaardig opereren, zegt het Belgische ministerie van Defensie.