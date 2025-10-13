ECONOMIE
Staking treft 48.000 reizigers op Brussels Airport

Economie
door anp
maandag, 13 oktober 2025 om 19:56
BRUSSEL (ANP/BELGA) - In totaal worden bijna 48.000 passagiers gedupeerd door de stakingsactie op Brussels Airport dinsdag, zegt een woordvoerder van de Belgische luchthaven. Volgens hem is ongeveer de helft van de aankomende vluchten geannuleerd.
Twee weken geleden had de luchthaven van Zaventem al bekendgemaakt dat alle vertrekkende vluchten worden geschrapt, omdat "een groot aantal" beveiligers het werk zou neerleggen. In totaal stonden dinsdag 472 vluchten gepland op Brussels Airport, waarvan 234 vertrekkende en 238 aankomende. Uiteindelijk gaat ook bijna de helft van de aankomende vluchten niet door.
Door de landelijke staking zijn dinsdag ook alle vluchten op Charleroi Airport geschrapt, werd eerder al bekend. Op die dag is in België een landelijke staking, waardoor er te weinig personeel aanwezig is.
