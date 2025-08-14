Vlag halfstok op politiebureaus voor omgekomen motoragent

Op politiebureaus in het hele land hangt donderdag de vlag halfstok als eerbetoon aan een motoragent die dinsdag om het leven kwam bij een ongeval op de N236 bij Weesp. De 39-jarige agent verongelukte bij een aanrijding met een auto.

"Politiemensen in heel het land leven mee met zijn familie, vrienden en directe collega's", meldt de politie. De driehoek van Amsterdam (burgemeester, hoofdofficier van justitie en eenheidschef van de politie) meldde woensdag ook mee te leven en wenste de familie en vrienden van de agent veel sterkte toe.