Vlag halfstok op politiebureaus voor omgekomen motoragent

Samenleving
door anp
donderdag, 14 augustus 2025 om 8:55
bijgewerkt om donderdag, 14 augustus 2025 om 9:08
anp140825064 1
 Op politiebureaus in het hele land hangt donderdag de vlag halfstok als eerbetoon aan een motoragent die dinsdag om het leven kwam bij een ongeval op de N236 bij Weesp. De 39-jarige agent verongelukte bij een aanrijding met een auto.
"Politiemensen in heel het land leven mee met zijn familie, vrienden en directe collega's", meldt de politie. De driehoek van Amsterdam (burgemeester, hoofdofficier van justitie en eenheidschef van de politie) meldde woensdag ook mee te leven en wenste de familie en vrienden van de agent veel sterkte toe.
België steekt bijna een miljard in nieuwe militaire datacentra

Drie van vijf gewonden ballonongeluk Friesland zwaargewond

Psychopaten worden niet geboren, ze worden gemaakt

Museum in Stuttgart laat bezoekers alleen naakt binnen

Hieraan herken je listeria: de vroege en de ernstige symptomen

Vegetarisch eten kan mogelijk kans op bepaalde soorten kanker flink verminderen

GL/PvdA komt met radicaal huizenplan

Moeder, die tegen vaccinatie strijd, hinderde hulpverleners bij stervende dochter (23)