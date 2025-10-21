Belgische ex-premier De Croo wordt chef VN-ontwikkelingsprogramma

NEW YORK (ANP/BELGA) - De Belgische oud-premier Alexander De Croo is voorgedragen als hoofd van het Ontwikkelingsprogramma van de Verenigde Naties (UNDP). Volgens persbureau Belga moet zijn benoeming nog worden goedgekeurd door het bestuur van UNDP en door de Algemene Vergadering van de VN, maar dat zouden formaliteiten zijn.

De liberale De Croo was tussen 2014 en 2020 minister van Ontwikkelingssamenwerking in België. Daarna was hij 4,5 jaar premier van het land. In februari werd hij opgevolgd door Bart De Wever. Sindsdien zat De Croo in het parlement en was hij burgemeester van Brakel. Die twee functies geeft hij nu op.

De 49-jarige De Croo volgt bij het UNDP de Braziliaans-Duitse Achim Steiner op. Het Ontwikkelingsprogramma werkt onder meer aan het bestrijden van armoede en het tegengaan van ongelijkheid. Het is een van de grootste organisaties van de VN en de functie van topman wordt gezien als een van de belangrijkste VN-posities.