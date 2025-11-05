ECONOMIE
Eerdmans doet oproep aan partijen: sluit PVV niet uit

Samenleving
door anp
woensdag, 05 november 2025 om 15:55
anp051125148 1
DEN HAAG (ANP) - Joost Eerdmans (JA21) wil andere partijen via de verkenner vragen om de PVV niet langer uit te sluiten als mogelijke coalitiepartner. Dat zei Eerdmans voorafgaand aan zijn afspraak met verkenner Wouter Koolmees (D66). JA21 wil graag samenwerken met "partijen uit de groep PVV, D66, VVD, CDA, BBB of SGP" in een 'centrumrechtse' coalitie.
Eerdmans hoort aan het begin van de formatiefase "heel veel blokkades" bij andere partijleiders. Hij noemt het uitsluiten van andere partijen "niet verstandig". JA21 is een van de weinige partijen die een regeringscoalitie met de partij van Geert Wilders wel ziet zitten. CDA, D66 en VVD herhaalden tijdens de campagne vaak dat ze niet willen regeren met de PVV.
De VVD wil graag met JA21, CDA en D66 samenwerken, die combinatie heeft 75 zetels. Eerdmans herhaalde dat die situatie "niet de voorkeur" heeft, JA21 wil graag een meerderheidscombinatie. Er zou dan minimaal een vijfde partij bij moeten. Een voorkeurspartij wil Eerdmans niet aanwijzen.
