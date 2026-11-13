Bijrol schaatsers op 5000 meter in Beijing, zege Jilek

BEIJING (ANP) - De Nederlandse schaatsers zijn bij de eerste wereldbekerwedstrijd in Beijing niet in de buurt van het podium gekomen. Marcel Bosker was met 6.16,60 de beste Nederlander op de zevende plaats. De zege ging naar de Tsjech Metodej Jilek in een nieuw baanrecord van 6.04,77.

De 20-jarige Jilek was sneller dan olympisch kampioen en regerend wereldkampioen allround Sander Eitrem. De Noor werd tweede in 6.08,77. Het brons ging naar de Italiaan Davide Ghiotto in 6.10,61.

Wisse Slendebroek kwam bij zijn debuut in de wereldbeker tot 6.17,96. Daarmee eindigde hij als tiende. Jasper Krommenhout werd twaalfde in 6.20,22.

Jorrit Bergsma was eerder op de dag met een tijd van 6.19,92 als vijfde geëindigd in de B-groep. Sil van der Veen werd bij zijn debuut in de wereldbeker met 6.33,22 in de B-groep 23e.