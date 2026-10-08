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Bemanningsleden ISS na bijna acht maanden terug op aarde

Samenleving
door anp
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HOUSTON (ANP) - Vier bemanningsleden van ruimtestation ISS zijn donderdag teruggekeerd op aarde. De capsule met Jessica Meir (49) en Jack Hathaway (44) uit de Verenigde Staten, de Française Sophie Adenot (44) en de Rus Andrej Fedjaev (45) plonsde gecontroleerd in de Grote Oceaan voor de kust van Californië.
Nadat de capsule aan boord van een bergingsschip was gehesen, kwam het viertal ongeveer een uur na de zogeheten 'splashdown' uit de capsule. Meir, Hathaway, Adenot en Fedjaev waren in februari naar het ISS vertrokken. Hun ruimtereis duurde 237 dagen. Nog nooit bleef een Europese astronaut zo lang aaneen in de ruimte.
Tijdens de missie voerde Adenot drie ruimtewandelingen uit. Ze is de tweede Europese vrouw die het ruimtestation verliet om aan de buitenkant onderhoudswerk te doen.
Vier vervangers gingen vorige week van de aarde naar het ISS. De twee Amerikanen, een Canadees en een Rus zullen ongeveer een half jaar in het ISS verblijven.
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