Bemiddeling China vermindert gevechten Pakistan en Afghanistan

Samenleving
door anp
donderdag, 12 maart 2026 om 14:01
anp120326116 1
ISLAMABAD (ANP/RTR) - De bemiddeling van China heeft ertoe geleid dat de aanhoudende gevechten tussen Pakistan en Afghanistan zijn verminderd, meldden drie Pakistaanse overheidsfunctionarissen. De Chinese president Xi Jinping zou eind vorige maand zelf in een persoonlijke boodschap hebben opgeroepen de vijandelijkheden te staken.
Geen van de partijen heeft de afgelopen dagen melding gemaakt van Pakistaanse luchtaanvallen op Afghanistan. En ook de gevechten langs de 2600 kilometer lange grens zouden zijn afgenomen. Al komen er nog steeds dagelijks meldingen binnen van confrontaties. Zo beweerde Afghanistan donderdag dat er langs de grens vier burgerdoden zijn gevallen door artilleriebeschietingen. Pakistan ontkent dat het burgers als doelwit heeft.
Sinds de Taliban in Afghanistan in 2021 weer aan de macht kwamen, vinden er geregeld confrontaties plaats tussen de landen. Het geweld laaide in oktober weer op en eind februari verklaarde Pakistan een "open oorlog" aan de Afghaanse Taliban.
