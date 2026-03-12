Brussel stelt factfindingmissie oliepijplijn Oekraïne voor

BRUSSEL (ANP) - De Europese Commissie heeft een factfindingmissie voorgesteld naar de beschadigde Droezjba-pijpleiding in Oekraïne. Dat heeft een woordvoerder van de Europese Commissie donderdag gezegd. Oekraïne heeft volgens de woordvoerder nog niet op het aanbod gereageerd.

"We blijven in contact met de Oekraïense autoriteiten en andere lidstaten", was alles wat de Europese Commissie hier op dit moment over wil zeggen.

De Droezjba-pijpleiding voorziet Hongarije van goedkope Russische olie, maar is een paar weken geleden beschadigd na een Russische aanval. Hongarije beschuldigt Oekraïne ervan de pijpleiding niet te willen repareren, wat Oekraïne ontkent.

De Hongaren hebben woensdag een eigen onderzoeksmissie gestuurd om de schade te bekijken. Oekraïne beschouwt deze missie als "onofficieel".