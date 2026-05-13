Berendsen: lijst met Gazanen met visum ligt al bij Israël

DEN HAAG (ANP) - Het ligt volgens minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) niet aan Nederland dat bijna vijftig Palestijnen uit Gaza met een werk- of studievergunning voor Nederland de verwoeste kuststrook nog niet hebben kunnen verlaten. De aanvraag is al ingediend bij de Israëlische autoriteiten, aldus de bewindsman.

"We zijn bekend met de procedure; die hebben we gewoon gevolgd. Israël is in het bezit van de lijst met namen. Daar hebben we ook bevestiging van gekregen", aldus de minister. "Dus op het moment dat daar nog geen actie op is ondernomen, ligt dat aan hun kant", voegt hij eraan toe. "Het kan zijn dat de situatie wat complexer is. Wij volgen gewoon de procedure."

De lijst met namen is aan de Israëlische autoriteiten gegeven "kort na" de uitspraak van de rechtbank in Den Haag op 30 april, aldus een woordvoerder van het ministerie. De rechter oordeelde dat het ministerie van Buitenlandse Zaken de 46 Palestijnen consulaire bijstand moet geven om Gaza te verlaten.