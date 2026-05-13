Kabinet wil dat politie telefoon vermiste persoon snel kan vinden

DEN HAAG (ANP) - Als iemand vermist raakt, moet de politie makkelijker de telefoon van diegene kunnen opsporen. Dat staat in een wetsvoorstel dat het ministerie van Justitie en Veiligheid heeft gepubliceerd voor reacties. De politie zou in zulke gevallen ook kunnen uitzoeken met wie de vermiste persoon het laatst contact heeft gehad.

Naar schatting zijn er jaarlijks zo'n 3000 tot 4500 "urgente persoonsvermissingen". In zulke gevallen zijn er tekenen dat de vermiste persoon ernstig in gevaar is. Misdaden en mensen die uit gesloten zorginstellingen zijn ontsnapt, tellen bij dat aantal niet mee.

Als iemand vermist lijkt vanwege een misdaad, kan de officier van justitie middelen inzetten als het opsporen van telefoons. Lijkt er geen sprake van een misdaad, dan gelden andere regels. De politie is dan afhankelijk van vrijwillige afspraken met communicatieproviders, die belangrijke gegevens alleen delen als de politie kan laten zien dat er acuut levensgevaar is.

Telefoongegevens opvragen

Volgens de nieuwe wet bepaalt de officier van justitie of een vermissing urgent is. De politie mag vervolgens telefoongegevens opvragen bij providers. Daardoor kan het mogelijk worden om een zogeheten stille sms te versturen, om zo te achterhalen bij welke zendmast een telefoon in de buurt is.

Er zijn ook gevallen waarin iemand niet gevonden wil worden, staat in de wet. Als duidelijk is dat het om een volwassene gaat die uit vrije wil is vertrokken, moet de politie stoppen met zoeken.