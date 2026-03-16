Berendsen sluit inzet Nederland in Straat van Hormuz niet uit

door anp
maandag, 16 maart 2026 om 8:53
BRUSSEL (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) sluit de inzet van Nederland om de veilige doorvaart in de Straat van Hormuz te garanderen niet uit, maar is daarin wel terughoudend. "Nederland wil het gesprek overal over voeren, maar dit is niet een besluit dat je zomaar neemt", zei hij voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.
Berendsen denkt op dit moment eerder aan extra sancties tegen Iran om op die manier de vrije doorvaart af te dwingen.
De minister snapt dat het onderwerp op tafel ligt, maar het is een zeer gevoelige kwestie met kans op escalatie, zei hij. "Iedere stap die je zet, moet zeer zorgvuldig zijn."
Berendsen lijkt niet erg onder de indruk van de uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump, die tegen de Financial Times heeft gezegd dat de NAVO een "zware toekomst" wacht als de NAVO-bondgenoten de VS niet helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz.
POPULAIR NIEUWS

158649099_m

Kaas met korst: dit mag je opeten – en dit liever niet

150988847_m

Waarom Gen Z zo ongelukkig is, terwijl het leven makkelijker is dan ooit

ANP-447877175

Volendam wist het al: tussen Jan Smit en prinsesje Liza liep het fout

ANP-530454993

Trump dreigt de NAVO op te blazen als we niet gehoorzamen

Schermafbeelding 2026-03-15 180516

Klaas uit Winter Vol Liefde boos op programma: "Ik heb cameraploeg het huis uitgezet"

Scherm­afbeelding 2026-03-15 om 08.36.06

Waarom Trump zijn oorlog een excursie noemt

