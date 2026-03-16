Berendsen sluit inzet Nederland in Straat van Hormuz niet uit

BRUSSEL (ANP) - Minister Tom Berendsen (Buitenlandse Zaken, CDA) sluit de inzet van Nederland om de veilige doorvaart in de Straat van Hormuz te garanderen niet uit, maar is daarin wel terughoudend. "Nederland wil het gesprek overal over voeren, maar dit is niet een besluit dat je zomaar neemt", zei hij voor het begin van de vergadering van de EU-ministers van Buitenlandse Zaken in Brussel.

Berendsen denkt op dit moment eerder aan extra sancties tegen Iran om op die manier de vrije doorvaart af te dwingen.

De minister snapt dat het onderwerp op tafel ligt, maar het is een zeer gevoelige kwestie met kans op escalatie, zei hij. "Iedere stap die je zet, moet zeer zorgvuldig zijn."

Berendsen lijkt niet erg onder de indruk van de uitspraak van de Amerikaanse president Donald Trump, die tegen de Financial Times heeft gezegd dat de NAVO een "zware toekomst" wacht als de NAVO-bondgenoten de VS niet helpen bij het heropenen van de Straat van Hormuz.