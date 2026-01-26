Formerende partijen willen vier omroephuizen en een taakomroep

DEN HAAG (ANP) - De drie formerende partijen D66, VVD en CDA willen dat er vier nieuwe omroephuizen komen, plus een taakomroep van de NOS en NTR. D66-Kamerlid Ouafa Oualhadj kondigde het plan van de drie partijen aan tijdens een debat over de mediabegroting.

Het plan staat ook in het verkiezingsprogramma van GroenLinks-PvdA. Daarmee lijkt het te kunnen rekenen op een meerderheid, al is nog niet duidelijk of de invulling van GroenLinks-PvdA en de drie formerende partijen dezelfde is.

Mohammed Mohandis (GroenLinks-PvdA) vroeg Oualhadj en Claire Martens-America (VVD) of de aangekondigde bezuiniging van 150 miljoen euro voor 2027 niet beter kan samengaan met de voorgestelde hervorming van de NPO in 2029. Oualhadj draaide om een antwoord heen, maar zei dat ze "niet blij is met de volgorde". Martens-America staat er anders in. Zij denkt dat de NPO prima flink kan bezuinigen op managementniveaus, zonder dat er programma's hoeven te verdwijnen.

Omroephuizen

Het is de bedoeling dat de publieke omroepen vanaf 2029 samengaan in een aantal omroephuizen. Dat moet het mogelijk maken om veel management te schrappen, meer samen te werken en minder met elkaar te concurreren. In het oorspronkelijke plan zou het gaan om vier of vijf omroephuizen. Na een verkenning vorig jaar werd duidelijk dat de omroepen er samen nog niet uitkomen.

Martens-America zei dat de invulling van de omroephuizen nog niet vaststaat. Ze hoopt dat de minister met een opzet komt. Daarvoor deed ze een oproep aan de huidige demissionaire cultuurminister Gouke Moes (BBB), al zei ze ook dat hij nog weinig had geleverd rond de NPO en verwacht ze niet dat Moes nog met een eigen invulling van het nieuwe omroepenstelsel komt.