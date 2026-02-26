Beroemde Oxford Street in Londen wordt voetgangerszone

LONDEN (ANP) - De beroemde Londense winkelstraat Oxford Street wordt definitief een voetgangerszone. Burgemeester Sadiq Khan heeft de knoop doorgehakt en de gemeente opdracht gegeven met het werk te beginnen aan de hand van de gemaakte plannen. Het gaat om ruim 900 meter van de straat in het hartje van de stad.

De uitvoering van de werkzaamheden die zeker 172 miljoen euro gaan kosten, kan een paar jaar duren. Het is de bedoeling dat in september er al helemaal geen enkel voertuig, zelfs geen fiets, meer door de straat rijdt. Ook bussen en taxi's zullen worden geweerd, meldt onder meer de BBC. Vrachtvervoer voor de bevoorrading van de winkels zal 's nachts moeten gebeuren.