OM eist celstraf voor vernielen graven en urnen in Den Haag

DEN HAAG (ANP) - Het Openbaar Ministerie heeft een celstraf van zestien maanden, waarvan acht voorwaardelijk, geëist tegen de 33-jarige Stefan V. voor het vernielen van 32 graven en urnen op begraafplaats Westduin in Den Haag. Dat gebeurde in februari en maart vorig jaar. V. ontkende donderdag in de rechtbank in Den Haag dat hij achter de vernielingen zit.

Tijdens een proeftijd van drie jaar wil het OM dat V. zich houdt aan een meldplicht en moet hij meewerken aan middelencontroles. Daarnaast vraagt de officier de rechtbank om V. een locatieverbod van vijf jaar op te leggen voor de omgeving van de begraafplaats.

V. gebruikte de begraafplaats om toegang te krijgen tot een volkstuinencomplex waar hij als dakloze sliep. Hij wordt naast vernieling van graven en urnen ook verdacht van diefstal van een gedenksteen en een grafmonument.

In de zaak zijn 23 aangiftes van vernielingen gedaan. De vernielingen hebben veel boosheid en verdriet bij nabestaanden teweeggebracht, bleek tijdens de strafzaak. Onder meer graven van baby's en kinderen waren vernield.