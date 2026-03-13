Koning Willem-Alexander belt met staatshoofden in Midden-Oosten

DEN HAAG (ANP) - Koning Willem-Alexander heeft naar aanleiding van de Iranoorlog de afgelopen dagen gebeld met de staatshoofden van Jordanië, Oman en Qatar. Hij belde ook met de kroonprins van Koeweit. De koning wil met de gesprekken steun en solidariteit bieden, laat de Rijksvoorlichtingsdienst weten. De komende dagen belt hij nog andere staatshoofden in de regio.

Het Jordaanse hof liet in een bericht op sociale media al weten dat koning Abdullah met de Nederlandse koning had gebeld. Ook de Oman News Agency deelde dat de sultan een telefoontje van Willem-Alexander had ontvangen.