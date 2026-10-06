Bertram wil ov en andere soorten vervoer combineren in regio

DEN HAAG (ANP) - Openbaar vervoer en onder meer leerlingenvervoer moeten worden gecombineerd in regio's waar bereikbaarheid achteruitgaat. Staatssecretaris Annet Bertram (Infrastructuur, CDA) wil op die manier van openbaar vervoer naar 'publieke mobiliteit' die de hele dag voor iedereen te boeken is, schrijft ze in een Kamerbrief.

Busjes voor ouderen en mensen met een beperking, ook wel WMO-vervoer, moeten ook voor meer mensen toegankelijk worden. Bertram kijkt al met het ministerie van Onderwijs of studenten toegang tot de 'publieke mobiliteit' kunnen krijgen.

"Een mobiliteitscentrale is de spil in het geheel", schrijft Bertram. "Hier komen alle aanvragen binnen, kent men de kenmerken van alle reizigers en is men in staat om de beschikbare voertuigen optimaal in te zetten." Het plan moet voorzieningen als zorgcentra en cultuurinstellingen beter bereikbaar maken.

Op Prinsjesdag kondigde het kabinet een jaarlijks bedrag van 300 miljoen euro aan om regionale bereikbaarheid te vebeteren.