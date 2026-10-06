Autoriteiten melden uitzonderlijk grote droneaanval op Moskou

MOSKOU (ANP/AFP/DPA) - Moskou is doelwit geworden van een uitzonderlijk grote droneaanval, meldt TASS. Volgens het staatspersbureau gaat het met 650 drones om de op een na grootste aanval in twee jaar tijd. Daarbij viel volgens de eerste berichten één dode.

Bij de aanval in de nacht van maandag op dinsdag kwam volgens gouverneur Andrej Vorobjov een man van 20 jaar oud om het leven. Ook zouden woningen beschadigd zijn geraakt. Het persbureau RIA Novosti meldt dat zes mensen gewond zijn geraakt.

Volgens de burgemeester van Moskou Sergej Sobjanin zijn de meeste drones al ver van de stad uitgeschakeld door luchtverdediging. Dichter bij Moskou werden volgens hem nog eens meer dan honderd drones neergehaald.

De afgelopen maanden voert zowel Oekraïne als Rusland de aanvallen op. Daarbij worden onder meer energievoorzieningen, transport en de scheepvaart getroffen en vallen ook burgerslachtoffers. Oekraïne heeft vaak de Russische olie-industrie aangevallen.