Beschadigde Russische olietanker drijft richting Libische kust

TRIPOLI (ANP/RTR) - Een beschadigde Russische olietanker die al meer dan twee weken onbemand op de Middellandse Zee drijft, dreigt een ecologische ramp te veroorzaken. Het schip bevindt zich op vier tot zes dagen varen van de Libische kust, meldt een Italiaanse functionaris. Dat zou op minder dan 100 kilometer afstand zijn van hoofdstad Tripoli.

Aan boord bevindt zich naar schatting 450 ton olie en 250 ton diesel, net als een onbekende hoeveelheid LNG. Experts zijn bang dat het schip strandt of tegen een olieplatform botst.

De Arctic Metagaz werd volgens Rusland aangevallen door Oekraïense marinedrones. Dat land heeft de aanval niet opgeëist. Het schip heeft een grote scheur aan de zijkant, maar lijkt niet te zinken.

EU-landen waarschuwden vorige week dat het schip een "dreigend en ernstig risico op een grote ecologische ramp" vormt. Volgens de EU maakte het schip deel uit van de Russische schaduwvloot, die gebruikt wordt om sancties te omzeilen.