Betoger komt na zestien uur van Big Ben af

LONDEN (ANP) - De man die zaterdag met een Palestijnse vlag de Big Ben in Londen beklom, is daar ruim zestien uur later vanaf gekomen. De betoger raakte voor zover bekend niet verder gewond tijdens zijn actie. Tijdens zijn klim zaterdagochtend liep hij verwondingen op aan zijn voet, nadat hij zijn schoenen had uitgedaan.

De man wist zaterdagochtend een metershoge richel van de Elizabeth Tower, zoals de officiële naam van de klokkentoren luidt, te bereiken. Daar drapeerde hij een Palestijnse vlag over een uitsteeksel en ging zitten. De autoriteiten zetten een hoogwerker in om met de man te kunnen praten, maar dat leek tot ver na middernacht tevergeefs. Uiteindelijk kwam de man volgens Britse media toch uit eigen beweging van de toren af.

De Westminster Bridge werd in verband met de actie zaterdag afgesloten. Ook rondleidingen door het Britse parlement werden afgelast. Volgens de BBC werden demonstranten die de man vanaf de straat steunbetuigingen toeriepen, gesommeerd naar een andere straat te vertrekken.