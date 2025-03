Van de Zandschulp stunt tegen Djokovic op Indian Wells

INDIAN WELLS (ANP) - Botic van de Zandschulp heeft op het tennistoernooi van Indian Wells gestunt tegen Novak Djokovic. De nummer 2 van Nederland was in de tweede ronde met 6-2 3-6 6-1 te sterk voor de 24-voudig grandslamwinnaar uit Servië.

Het was voor Van de Zandschulp de eerste keer dat hij Djokovic versloeg. De 29-jarige Nederlander verloor in 2022 de enige andere ontmoeting in Kazachstan (6-3 6-1).

Van de Zandschulp verloor afgelopen week in het kwalificatietoernooi, maar kreeg als 'lucky loser' alsnog een plek in het hoofdschema. De mondiale nummer 85 bereikte vervolgens de tweede ronde, nadat zijn Australische tegenstander Nick Kyrgios in zijn eerste partij moest opgeven. De Nederlander stond op dat moment met 7-6 (7) 3-0 voor.

Van de Zandschulp treft in de derde ronde de winnaar van de partij tussen de Amerikaan Mackenzie McDonald en Francisco Cerúndolo uit Argentinië.