Hamas dringt aan op snelle hervatting van gesprekken over bestand

CAIRO (ANP/RTR) - Vertegenwoordigers van Hamas hebben dit weekend in Caïro gesprekken gevoerd met Egyptische onderhandelaars over een wapenstilstand in Gaza. De organisatie dringt in een verklaring zondag aan op een snelle hervatting van gesprekken over de tweede fase van het staakt-het-vuren dat in januari inging.

In een verslag van de gesprekken in Caïro bevestigt Hamas dat het groen licht heeft gegeven voor de samenstelling van een commissie bestaande uit "nationale en onafhankelijke" personen, die Gaza zullen besturen tot er verkiezingen kunnen plaatsvinden.

Israël liet zaterdag weten een delegatie naar bemiddelaar Qatar te sturen voor overleg over het verdere verloop van het staakt-het-vuren in de Gazastrook. Sinds het einde van de relatief rustig verlopen eerste fase van het bestand is er onenigheid over de volgende stappen. Israël wil de eerste fase verlengen tot half april en doorgaan met de ruil van Israëlische gijzelaars tegen Palestijnse gevangenen.

Hamas vindt dat de tweede fase moet ingaan, die moet leiden tot het vertrek van Israëlische militairen uit Gaza en tot een einde van de oorlog. Maar Israël eist inmiddels een volledige demilitarisatie van de Gazastrook voordat de nieuwe fase ingaat.