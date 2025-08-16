ECONOMIE
Betoger spuit leus op Monument op de Dam tijdens demonstratie

Samenleving
door Redactie
zaterdag, 16 augustus 2025 om 16:26
Scherm­afbeelding 2025-08-16 om 16.25.54
Een demonstrant heeft zaterdag een leus gespoten op het Nationaal Monument op de Dam in Amsterdam. Een ANP-fotograaf ter plaatse zag dat de politie die persoon even later aanhield. De betoger bespoot het bekende oorlogsmonument tijdens de pro-Palestijnse betoging in de hoofdstad.
'Never again is now', spoot de betoger op het monument ter nagedachtenis aan de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog. Over de aangehouden demonstrant zijn nog geen details bekend.
Een woordvoerster van de Internationale Socialisten, een van de organisaties achter het protest, laat weten dat de bekladding "losstaat van onze demonstratie". Ze noemt het "smakeloos", maar vindt ook "niet per se dat hiermee een grens is overschreden". Zo is geen onherstelbare schade aangericht. "Het kan worden schoongemaakt." Volgens de woordvoerster heeft bovendien "iedereen het recht om zich tegen de genocide door Israël op de Palestijnen uit te spreken".
