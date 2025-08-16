Pedersen wint Ronde van Denemarken na derde ritzege

SILKEBORG (ANP) - De Deense wielrenner Mads Pedersen heeft de Ronde van Denemarken gewonnen. In de vijfde en laatste etappe, een heuvelrit van Hobro naar Silkeborg over 157 kilometer, bleek de allrounder van Lidl-Trek opnieuw de sterkste in de sprint van een eerste kleine groep. Pedersen, die al twee ritzeges op zak had, hield de Fransman Axel Zingle en de Zweed Jakob Söderqvist achter zich.

Söderqvist, op papier nog renner van de opleidingsploeg van Lidl-Trek, klom naar de tweede plaats in het klassement. Hij passeerde de Deen Niklas Larsen, die de vijfdaagse rittenkoers in zijn vaderland als derde afsloot. Axel van der Tuuk was op de zevende plaats de beste Nederlander in het eindklassement. De renner van Metec reed als stagiair voor het Spaanse Euskaltel-Euskadi.

Pedersen, de wereldkampioen van 2019, won de Ronde van Denemarken al voor de derde keer. Eerder deed de 29-jarige renner dat in 2017 en 2023.