Trump: Iran-oorlog zo goed als voorbij

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de oorlog in Iran "zo goed als" voorbij is. Hij zei tegen CBS News dat de Amerikanen en de Israëliërs "heel ver voor op schema" lopen met hun luchtaanvallen.

"Ze hebben geen marine, geen communicatiemiddelen, ze hebben geen luchtmacht", aldus Trump. "Hun raketten liggen in stukjes, hun drones worden overal opgeblazen, inclusief de fabrieken waar ze drones produceren. In militair opzicht hebben ze niets meer."

Trump zei eerder dat hij verwachtte dat de oorlog vier of vijf weken kon duren, maar kondigde daarna al snel aan dat de oorlog sneller ging dan verwacht.

Doel van oorlog

De Verenigde Staten hebben gezegd met deze oorlog te willen voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, maar experts zien dat Trump tot nog toe vaag blijft over wat de precieze doelen zijn tijdens de oorlog.

Trump geeft om 22.30 uur Nederlandse tijd een persconferentie, waarvan het onderwerp onbekend is.