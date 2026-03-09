ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Trump: Iran-oorlog zo goed als voorbij

Samenleving
door anp
maandag, 09 maart 2026 om 20:52
anp090326193 1
WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse president Donald Trump denkt dat de oorlog in Iran "zo goed als" voorbij is. Hij zei tegen CBS News dat de Amerikanen en de Israëliërs "heel ver voor op schema" lopen met hun luchtaanvallen.
"Ze hebben geen marine, geen communicatiemiddelen, ze hebben geen luchtmacht", aldus Trump. "Hun raketten liggen in stukjes, hun drones worden overal opgeblazen, inclusief de fabrieken waar ze drones produceren. In militair opzicht hebben ze niets meer."
Trump zei eerder dat hij verwachtte dat de oorlog vier of vijf weken kon duren, maar kondigde daarna al snel aan dat de oorlog sneller ging dan verwacht.
Doel van oorlog
De Verenigde Staten hebben gezegd met deze oorlog te willen voorkomen dat Iran een kernwapen kan ontwikkelen, maar experts zien dat Trump tot nog toe vaag blijft over wat de precieze doelen zijn tijdens de oorlog.
Trump geeft om 22.30 uur Nederlandse tijd een persconferentie, waarvan het onderwerp onbekend is.
loading

POPULAIR NIEUWS

45506763 m

Vergeet die acht glazen water per dag maar: wetenschappers onthullen hoeveel water je écht moet drinken

img 9554

Maagartsen over de 4 dingen die ze niet (of zelden) eten

7ut08fb4_tova-noel_625x300_08_March_26

Bewaakster van Epsteins cel deed opvallende stortingen en zocht online naar “latest on epstein” minuten vóór vondst lichaam

shutterstock 2487538657

We gapen niet omdat onze hersens zuurstof willen. Maar waarom dan wel?

249336134_m

Diëtist legt uit: “Mayonaise is gezonder dan je denkt”

173511020_m

Vergeet Londen of Berlijn: dit is de stad die we allemaal willen bezoeken dit jaar

Loading