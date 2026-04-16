Bewoners aardbevingsgebied Groningen blijven kritisch op herstel

GRONINGEN (ANP) - Bewoners van het aardbevingsgebied in Groningen zijn nog steeds erg kritisch op de langdurige operatie om hun huizen te herstellen of versterken. Door de complexiteit en onzekerheid van het jarenlange proces ervaren mensen stress en frustratie, waardoor ze onder meer fysieke en mentale gezondheidsklachten hebben. Ook het vertrouwen in de overheid neemt niet echt toe.

Deze rode lijn komt naar voren in vier onderzoeken die donderdag in Groningen worden gepresenteerd, drie jaar nadat een commissie van de Tweede Kamer in Zeerijp de conclusies van de parlementaire enquête had gepresenteerd. Sindsdien is het grote gasveld gesloten, werd nog eens ruim 1,5 miljard euro aan schadevergoedingen uitgekeerd en is een langjarig programma opgezet om Groningen te helpen.

Drie onderzoeken komen van het project Gronings Perspectief, waarin de Rijksuniversiteit Groningen en onderzoeksinstituut Nivel samenwerken. Zij volgen sinds 2016 de ervaringen en psychosociale gevolgen voor bewoners van de gaswinning, bevingen en herstel. Het vierde onderzoek is gedaan door de Groninger Bodem Beweging (GBB), die daarvoor bijna 700 bewoners ondervroeg. De helft van hen was niet tevreden over de schadeafhandeling.

Gebrekkige communicatie

Als knelpunt in de procedures noemt de GBB gebrekkige communicatie. Gedupeerden krijgen geen, weinig of tegenstrijdige informatie van instanties en voelen zich niet altijd erkend of serieus genomen. Ook zijn er steeds nieuwe contactpersonen waardoor bewoners alsnog veel zelf moeten uitzoeken. Daarnaast vinden bewoners dat er sprake is van ongelijkheid in de beoordeling en afhandeling van schade bij vergelijkbare huizen. Dat versterkt het wantrouwen in overheid en instanties.

Naast soortgelijke negatieve bevindingen noteert het Gronings Perspectief ook positieve elementen. Er is tevredenheid als de versterking is uitgevoerd en bewoners waarderen het als er dan meteen verbeteringen mogelijk waren, zoals energiebesparing. De onderzoekers doen aanbevelingen om de procedures te verbeteren, zodat gedupeerden minder belast en beter geholpen worden. Zo pleiten ze voor een vast aanspreekpunt, meer flexibiliteit en meer eigen inbreng van bewoners.

Bevingen afgenomen

De laatstgenoemde onderzoekers zagen ook dat een nieuwe zware aardbeving - zoals die bij Zeerijp in november 2025 met een kracht van 3.4 - eventuele gunstige ontwikkelingen weer tenietdoet. Het is confronterend en mensen worden echt emotioneel geraakt, zegt onderzoeker Michel Dückers.

Het aantal bevingen is de laatste jaren afgenomen, maar ze kunnen de komende tijd nog wel gebeuren.