Waarom het zo goed voor je is om buitenlandse gerechten te proberen

Wie wel eens een Indiase curry, Turkse kebab of Thaise pad thai eet, doet niet alleen zijn smaakpapillen een plezier. Volgens nieuw onderzoek maakt internationaal eten ons ook toleranter.

Wetenschappers van de University of Birmingham en de University of Munich ontdekten dat mensen die vaker buitenlandse gerechten eten, minder geneigd zijn om immigranten als bedreiging te zien en minder snel stemmen op politici die immigratie willen beperken.

Eten verbindt

Voor het onderzoek werden ruim duizend witte Britten ondervraagd over hun houding tegenover immigranten uit Afrika, Azië, het Caribisch gebied en Europa. Ze gaven ook aan hoe vaak ze zes wereldkeukens aten – Indiaas, Turks, Chinees, Thais, Caribisch en Spaans – en hoeveel ze daarvan genoten.

De resultaten waren opvallend: hoe vaker iemand van internationale gerechten geniet, hoe positiever diegene staat tegenover immigranten. En dat komt niet alleen doordat mensen die openstaan voor nieuwe smaken van nature toleranter zouden zijn.

De onderzoekers stellen dat het effect vooral wordt veroorzaakt door persoonlijk contact met andere culturen en door de positieve emoties die goed eten oproept.

“Restaurants en eetkraampjes zijn vaak laagdrempelige plekken waar mensen op een natuurlijke manier in contact komen met mensen uit andere gemeenschappen”, zegt dr. Rodolfo Leyva, hoofdonderzoeker aan de University of Birmingham. “Iedereen eet en eten is een van de meest toegankelijke en plezierige manieren om culturele diversiteit te ervaren.”

Van curry tot kebab

De Britse keuken is al eeuwenlang gevormd door buitenlandse invloeden. Het eerste Indiase restaurant, het Hindoostane Coffee House, opende in 1810 in Londen. Chinese eethuisjes doken later op in de havenwijken van Liverpool. In Nederland vestigde het eerste Chinese restaurant zich in 1920 in Katendrecht, Rotterdam.

Tegenwoordig vind je in vrijwel elke Nederlandse stad Libanese falafel, Vietnamese pho en Italiaanse espresso. En juist die culinaire diversiteit, zeggen de onderzoekers, draagt bij aan sociale samenhang.

De studie laat zien dat de frequentie waarmee iemand internationale gerechten eet zelfs de tweede sterkste voorspeller is van een positieve houding tegenover immigranten, na opleiding.

Volgens de onderzoekers helpt eten letterlijk om grenzen te doorbreken: “In eetgelegenheden kunnen mensen direct de vriendelijkheid en werkethiek van anderen ervaren. Zulke ontmoetingen maken het makkelijker om hun gedeelde menselijkheid te herkennen.”

Eten als sleutel tot begrip

De onderzoekers suggereren dat voedsel zelfs kan worden ingezet om sociale cohesie te bevorderen. Denk aan kookprojecten op scholen, subsidies voor multiculturele eetgelegenheden of toerismecampagnes die de culinaire diversiteit van een land benadrukken.

Hun conclusie is helder: “Voedsel is niet alleen een zintuiglijk genot, maar ook een symbolische toegangspoort tot een andere cultuur. Zo’n ervaring kan positieve emoties oproepen en onze houding ongemerkt veranderen.”