Beyoncé wint eerste Grammy in countrycategorie

LOS ANGELES (ANP) - Beyoncé heeft haar eerste Grammy gewonnen in de categorie country. De Amerikaanse zangeres verzilverde zondagavond bij de uitreiking in Los Angeles haar nominatie voor beste uitvoering van een countrynummer door een duo of groep.

De 43-jarige zangeres was genomineerd met het nummer II Most Wanted, dat ze samen met Miley Cyrus maakte. Beyoncé maakte met haar nummer 16 CARRIAGES ook kans in de categorie beste uitvoering van een countrynummer door een soloartiest, maar die prijs werd gewonnen door Chris Stapleton met It Takes A Woman. In totaal is Beyoncé dit jaar elf keer genomineerd voor een Grammy Award.

De belangrijkste muziekprijzen, waaronder die voor het album en nummer van het jaar, worden later op zondagavond (lokale tijd) bekendgemaakt tijdens de uitreiking in Los Angeles.