CBS: Oeganda en Honduras willen migranten van VS opvangen

WASHINGTON (ANP) - De Amerikaanse nieuwszender CBS News zegt dat de Verenigde Staten deals hebben gesloten met Oeganda en Honduras over de opvang van gedeporteerde migranten. Beide landen zouden bereid zijn om mensen te ontvangen die door de VS worden uitgezet en niet hun eigen burgers zijn.

CBS heeft Amerikaanse overheidsdocumenten ingezien waarin wordt gesproken over de overeenkomsten. Oeganda zou hebben toegezegd Afrikaanse migranten op te vangen, als die tenminste geen strafblad hebben. Het is niet duidelijk om hoeveel mensen het gaat.

Honduras moet migranten uit Latijns-Amerikaanse landen accepteren, waaronder families met kinderen. Dat zouden in twee jaar tijd enkele honderden mensen zijn.

Trump heeft gezegd miljoenen migranten het land uit te willen zetten, maar die kunnen niet allemaal zomaar terug naar hun eigen land. Daarom probeert de Amerikaanse regering overeenkomsten met landen te sluiten. Zo zijn er eerder al honderden Venezolanen naar El Salvador gedeporteerd.