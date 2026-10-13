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Bezorgde medewerkers eisen terugtrekking NPO uit songfestival

Samenleving
door anp
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HILVERSUM (ANP) - Vierhonderd medewerkers van de publieke omroepen willen dat de NPO de beslissing om deel te nemen aan het Eurovisie Songfestival terugdraait. Dat staat in een brief aan de directie en de raad van bestuur van de NPO. De brandbrief is ook online te lezen en heeft als titel #NietMijnSongfestival.
In de brief hekelen de medewerkers de deelname van Nederland aan het muziekevenement om de deelname van Israël. Ze schrijven dat zij "niet kunnen aanvaarden dat de wens om aan een entertainmentprogramma deel te nemen zwaarder weegt dan de talloze levens van mensen die worden vermoord".
De medewerkers stellen ook vragen bij de totstandkoming van het besluit van de NPO om alsnog mee te doen aan het Eurovisie Songfestival nadat omroep AVROTROS al had besloten om niet mee te doen. "Uit gesprekken is gebleken dat de omroepdirecties zelf niet zijn betrokken bij dit zwaarwegende besluit", valt te lezen. Ze vinden het "onacceptabel dat een besluit met zulke verstrekkende maatschappelijke gevolgen op deze manier tot stand komt".
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