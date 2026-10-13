ECONOMIE
SPORT
SAMENLEVING
MEDIA
WETENSCHAP
CULTUUR

Felipe en Letizia zeggen schuld in te lossen met bezoek aan Ceuta

Samenleving
door anp
anp131026160 1
Volg ons op Google Nieuws
CEUTA (ANP) - De Spaanse koning Felipe en koningin Letizia vinden dat ze met hun bezoek aan de Spaanse exclave Ceuta een schuld inlossen. Het koningspaar noemt het bezoek "iets waar al lange tijd naar werd uitgekeken en dat hard nodig" is. Dat schreef het koningspaar in het gastenboek van het gemeentehuis in Ceuta, meldt de Spaanse omroep RTVE.
Felipe en Letizia bedankten de inwoners voor hun warme ontvangst en benadrukten dat heel Spanje betrokken is bij de toekomst van Ceuta, een Spaanse strook land omgeven door Marokko. Ook lieten ze weten de moeilijke omstandigheden waarmee de inwoners de afgelopen maanden te maken kregen, nauwlettend te hebben gevolgd.
De Spaanse exclave kreeg eind juli te maken met een massale toestroom van migranten. Het laatste bezoek van een lid van het Spaanse koningshuis aan Ceuta was van Felipes vader Juan Carlos in 2007. Felipe en Letizia overnachten dinsdag in Ceuta en reizen woensdag door naar de Spaanse exclave Melilla.
loading

POPULAIR NIEUWS

Toyota-of-Irving_Apple-CarPlay_Android-Auto_ls1

Koppel je je telefoon aan je auto? (Android Auto en Apple CarPlay) De AIVD legt uit waarom je dat beter niet zomaar doet

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 06.36.49

Peildatum 1 januari: deze vier geldzaken regel je beter nog in december

IMG_4991

Zet je de thermostaat 's nachts op 15 graden? Met een warmtepomp of vloerverwarming kan dat je juist geld kosten

Scherm­afbeelding 2026-10-13 om 07.18.39

Hoe vaak moet je je handdoek écht wassen? De vuistregel is strenger dan je denkt

153230198_m

Vaatwasserexpert waarschuwt voor 5 veelgemaakte fouten, waaronder voorspoelen

65fdc5ee-4358-4f02-ba72-b686c50f7d09

Help je je kind aan een huis? De schenking op papier ligt onder vuur, maar deze route laat het kabinet met rust

Loading