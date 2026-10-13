Ieren ontkennen dat aantal landen nieuw EU-begrotingsvoorstel wil

LUXEMBURG (ANP) - De Ierse minister Thomas Byrne (Europese Zaken) ontkent dat een paar landen een heel nieuw voorstel voor een nieuwe EU-meerjarenbegroting willen. De ministers van een aantal landen, waaronder buitenlandminister Tom Berendsen, hebben dat dinsdag tegen de pers gezegd. Die geluiden heeft Byrne in de vergaderzaal niet gehoord, zei de Ier na afloop van de vergadering.

Naast Nederland willen ook onder meer Duitsland, Zweden en Oostenrijk een nieuw voorstel, zeiden deze ministers dinsdag tegen de pers. De zaterdag door Byrne gepresenteerde onderhandelingsbox biedt volgens hen geen basis voor serieuze onderhandelingen.

"Deze landen, die meer aan de EU afdragen dan ze ontvangen, zien ons onderhandelingskader niet als basis voor een akkoord", zei Byrne. "Wij hebben nooit gezegd dat er al een basis voor een akkoord zou liggen. De opdracht was om een basis te creëren voor verdere onderhandelingen."

Nieuwe meerjarenbegroting

Volgens de Ierse minister hebben de ministers tijdens de vergadering "onderhandelingen voortgezet op basis van het onderhandelingskader dat wij hadden voorgesteld. In die zin is ons onderhandelingskader dus een succes geweest."

De EU-leiders spreken donderdag op hun top over de nieuwe meerjarenbegroting. Verschillende EU-bronnen verwachten dat de voorzitter van de EU-leiders António Costa de besprekingen met de lidstaten over de meerjarenbegroting van de Ieren gaat overnemen.

De EU-landen zijn nog steeds erg verdeeld over de hoogte van het budget en de verdeling van het geld over de EU-beleidsterreinen. Nederland en de andere netto-betalers willen een kleinere begroting met nieuwe prioriteiten. Landen als Spanje en Polen willen een veel hogere begroting en het budget voor landbouw en arme regio's behouden.