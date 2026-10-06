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Bi+ Nederland: 442.000 bi+ mensen psychisch ongezond

Samenleving
door anp
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AMSTERDAM (ANP) - Naar schatting voelen 442.000 bi+ mensen in Nederland zich psychisch ongezond. Dat stelt Bi+ Nederland op basis van een eigen omrekening van cijfers uit de nieuwe lhbtiqa+-monitor. Ook hebben bi+ mensen vaker dan homoseksuele en lesbische mensen in het afgelopen jaar een suïcidepoging gedaan.
Bi+ is een verzamelterm voor mensen die zich tot meer dan één gender aangetrokken kunnen voelen, zoals biseksuele en panseksuele mensen. De groep is vaak onzichtbaar: 37 procent is nooit of soms open over de seksuele oriëntatie.
De organisatie zegt "geschrokken" te zijn van het aantal. "Toch zijn bi+ mensen bij hulpverleners, gemeenten en beleidsmakers nog nauwelijks in beeld", zegt directeur Barbara Oud van Bi+ Nederland.
Bi+ Nederland wijst ook op negatieve opvattingen over de groep. Bijna een kwart neemt het niet vanzelfsprekend serieus als iemand vertelt bi+ te zijn. De organisatie pleit voor meer kennis over bi+ mensen bij hulpverleners en voor aandacht voor de groep in beleid en dienstverlening.
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