Bi+ Nederland: 442.000 bi+ mensen psychisch ongezond

AMSTERDAM (ANP) - Naar schatting voelen 442.000 bi+ mensen in Nederland zich psychisch ongezond. Dat stelt Bi+ Nederland op basis van een eigen omrekening van cijfers uit de nieuwe lhbtiqa+-monitor. Ook hebben bi+ mensen vaker dan homoseksuele en lesbische mensen in het afgelopen jaar een suïcidepoging gedaan.

Bi+ is een verzamelterm voor mensen die zich tot meer dan één gender aangetrokken kunnen voelen, zoals biseksuele en panseksuele mensen. De groep is vaak onzichtbaar: 37 procent is nooit of soms open over de seksuele oriëntatie.

De organisatie zegt "geschrokken" te zijn van het aantal. "Toch zijn bi+ mensen bij hulpverleners, gemeenten en beleidsmakers nog nauwelijks in beeld", zegt directeur Barbara Oud van Bi+ Nederland.

Bi+ Nederland wijst ook op negatieve opvattingen over de groep. Bijna een kwart neemt het niet vanzelfsprekend serieus als iemand vertelt bi+ te zijn. De organisatie pleit voor meer kennis over bi+ mensen bij hulpverleners en voor aandacht voor de groep in beleid en dienstverlening.