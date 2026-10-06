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Russell start achteraan in Singapore als straf voor motorwissel

Sport
door anp
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SINGAPORE (ANP/RTR) - Formule 1-coureur George Russell start komende zondag in de Grote Prijs van Singapore achteraan. De Brit van Mercedes incasseert een gridstraf omdat hij een motorwissel moet doorvoeren. Het is zijn vijfde en daarmee heeft hij zijn maximale aantal van vier krachtbronnen per seizoen overschreden, bevestigde het team van Mercedes.
Russell viel afgelopen zondag uit in de Grote Prijs van Bahrein in Maleisië. Hij lag op de derde plaats toen zijn motor ermee ophield. De nummer twee in het kampioenschap zag zijn achterstand op zijn teamgenoot en WK-leider Kimi Antonelli groeien naar 84 punten.
Russell won vorig jaar de GP van Singapore, die vanwege de hitte en hoge luchtvochtigheid als een van de zwaarste in de Formule 1 geldt.
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