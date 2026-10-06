Neerslag op komst, maar nog steeds lage afvoer in Maas en Rijn

DEN HAAG (ANP) - De kans op neerslag neemt de komende periode in Nederland en in stroomgebieden van de Maas en de Rijn toe, maar de afvoer van deze rivieren is op dit moment "onveranderd uitzonderlijk laag". Dat staat in de dinsdag bijgewerkte 'droogtemonitor' van Rijkswaterstaat. De lage afvoer van water heeft gevolgen voor scheepvaart, natuur en waterkwaliteit.

Er is de afgelopen week weinig neerslag gevallen in Nederland en de temperaturen waren hoger dan normaal voor deze tijd van het jaar. Ook grondwaterstanden door het hele land zijn daardoor erg laag. De verwachting is dat er in de herfstperiode meer regen zal vallen en dat de afvoer van de Rijn en Maas dan licht zal stijgen.

De lage waterstanden op de Rijn en ook de IJssel hebben "grote gevolgen" voor de scheepvaart, er gaat en komt minder vracht naar Duitsland dan normaal. Een beperking op de vaardiepte en lange wachttijden bij sluizen houden ook de komende periode nog aan, zegt Rijkswaterstaat.