Ruim vijftig tips, verdachte steengooier Rotterdam nog onbekende

ROTTERDAM (ANP) - De politie heeft tot dusver ruim vijftig tips gekregen in de zoektocht naar de verdachte man die in Rotterdam een stoeptegel op het hoofd van een slapende dakloze man gooide. De gouden tip zit er alleen niet bij, ook weet de politie nog niets over de identiteit van de verdachte, aldus een woordvoerster.

De zware mishandeling van het 37-jarige slachtoffer gebeurde in de nacht van maandag op dinsdag rond 04.00 uur. Het programma Opsporing Verzocht liet dinsdagavond beelden van de actie en de verdachte zien. De dader liep eerst met twee grote tassen langs de slapende man bij het Maritiem Museum op de Leuvehaven. Daarna droeg hij een stoeptegel op zijn hoofd, waar hij het slachtoffer mee op het hoofd sloeg. Vervolgens rende hij weg.

Het slachtoffer werd in kritieke toestand opgenomen in het ziekenhuis. De politie zegt niet te weten hoe het nu met hem gaat.