Bij drie stembureaus in Gorinchem geen opmerkelijkheden

GORINCHEM (ANP) - Bij drie stembureaus in Gorinchem zijn woensdag geen opmerkelijkheden geweest. Dat laten de verschillende leden weten tijdens het tellen van de stemmen in het stadhuis. Rond de verkiezingen in maart ontstonden vermoedens van stemfraude met onder meer het ronselen van volmachten. Daarom was er woensdag een herstemming.

Een mobiel stembureau ging naar drie woonzorgcentra. "We gingen naar de mensen toe, zodat ze geen volmacht hoefden af te geven. De bewoners konden zo zelf stemmen", aldus een stembureaulid. 83 stemmen werden uitgebracht, waarvan 5 met een volmacht. Met dat lage aantal lijkt de opzet geslaagd, klinkt de conclusie.

In het stadhuis was bij deze herstemming één bureau ingericht in plaats van twee. Voorzitter Ramon Kroon zag ook niets opmerkelijks gebeuren rond de 758 stemmen met 137 volmachten. De meeste mensen gaven aan die volmacht meegekregen te hebben voor iemand die niet kon stemmen door de meivakantie.

Van 07.00 tot 10.00 uur kwamen op het station 51 stempassen binnen, waarvan 5 volmachten. Ook daar zag de voorzitter "niks opmerkelijks".