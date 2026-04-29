Pro-Iraanse beweging eist steekincident Londen op

door anp
woensdag, 29 april 2026 om 21:48
LONDEN (ANP/RTR) - De pro-Iraanse beweging Harakat Ashab al-Yamin al-Islamiya (HAYI) heeft het steekincident in Londen opgeëist waarbij twee mensen gewond raakten. Dat schrijft de groepering op sociale media. De politie zei eerder dergelijke onlinebeweringen te onderzoeken.
Een man stak woensdag in op omstanders in de Londense wijk Golders Green. Volgens de BBC raakten twee Joodse mannen ernstig gewond en liggen zij nog in het ziekenhuis. De politie onderzoekt of de aanval specifiek gericht was op de Joodse gemeenschap in de wijk en behandelt de zaak als een "terroristisch incident".
Het Israëlische ministerie van Buitenlandse Zaken deelde beelden op X, waarbij te zien is hoe iemand insteekt op een oudere man met een keppeltje. De video is door de BBC geverifieerd. Er gaan ook beelden rond van hoe de verdachte door de politie werd getaserd en gearresteerd.
De pro-Iraanse beweging HAYI heeft meerdere aanslagen op Joodse doelen door heel Europa opgeëist, onder meer in Amsterdam en Rotterdam.
Scherm­afbeelding 2026-04-29 om 06.11.19

Veel spaarders laten gratis geld liggen: bij deze banken krijg je nu ruim twee keer zoveel rente

gandr-collage

We staren naar Trump, maar het echte gevaar voor Europa groeit in Berlijn

jetten en oud minister kamp ruzien over liberale fractie ep1705838214

D66 gekelderd in peiling: vertrouwen in kabinet-Jetten brokkelt razendsnel af

234526865_m

Nederlanders gaan massaal het land uit in de meivakantie: dit zijn de populairste bestemmingen

king-charles-vance-congress-lc-260428-dff5ed

Koning Charles spreekt moedig waar Europese leiders zwijgen en Rutte slijmt

Combi - Zorro Ranch Epstein

Schokkende getuigenis: jonge mannen gedrogeerd en verkracht op Epsteins Zorro Ranch; FBI-dossiers spreken van seriemisbruik

