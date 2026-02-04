Trump en president Colombia 'positief' na ontmoeting in VS

WASHINGTON (ANP/AFP/RTR) - De Amerikaanse president Donald Trump en zijn Colombiaanse ambtgenoot Gustavo Petro zeiden beiden "positief" gestemd te zijn na hun ontmoeting in het Witte Huis. Trump zei met Petro te hebben "gewerkt" aan een akkoord over samenwerking bij drugsbestrijding in een "heel goed gesprek".

Petro zei dat een reeks kwesties werd besproken, van de strijd tegen drugs tot hulp aan buurland Venezuela. Tegenover CNN sprak Petro over een "nieuw pad" in de relatie met Trump. De Colombiaanse president nodigde Trump ook uit in Colombia, aldus CNN.

De VS en Colombia werken al decennialang samen op het gebied van veiligheid, maar de betrekkingen tussen de landen zijn verslechterd sinds Trump in 2025 opnieuw president werd. De afgelopen maanden haalden de twee leiders scherp naar elkaar uit. Zo veroordeelde Petro de Amerikaanse militaire operatie waarbij vorige maand de Venezolaanse president Nicolás Maduro werd gevangengenomen, terwijl Trump dreigde ook tegen Colombia militair op te treden.