Gasunie: twee weken gasreserve is in noodsituatie veel te weinig

In februari waren we al bijna door onze gasreserves heen. Hoe gaan we het deze winter doen? Gasunie Transport Services (GTS) pleit voor een grotere strategische gasvoorraad.

Het kabinet gaat een noodvoorraad aanleggen voor ongeveer twee weken, schreef klimaatminister Stientje van Veldhoven (D66) in een brief aan de Tweede Kamer. Volgens de beheerder van het gastransportnet in Nederland biedt die noodvoorraad onvoldoende bescherming tegen een verstoring die langere tijd aanhoudt.

"Een strategische gasvoorraad voor twee weken is een betekenisvolle eerste stap, maar biedt naar onze inschatting onvoldoende bescherming tegen een langdurige verstoring", stelt een woordvoerder van GTS. "Juist omdat Nederland steeds afhankelijker is van internationale gasstromen, adviseren wij rekening te houden met een crisis die enkele maanden kan duren. Uiteindelijk is het aan de politiek om te bepalen welk risico Nederland bereid is te accepteren."

Strategische gasreserve

Zo'n voorraad zou volgens GTS Europees geregeld moeten worden. "Gasstromen en gasopslagen zijn immers sterk internationaal verweven en opslagcapaciteit bevindt zich vooral daar waar de geologische omstandigheden dit mogelijk maken", legt de woordvoerder uit. Die noodvoorraad moet losstaan van de commerciële gasvoorraden, stelt GTS.

Maar zolang zo'n Europese strategische gasreserve er nog niet is, vindt GTS dat Nederland zelf voldoende maatregelen moet treffen om de risico's van langdurige verstoringen te beheersen. "Die zijn er nu onvoldoende."

Afhankelijk van import

Volgens GTS neemt het gasverbruik de komende jaren wel af, maar blijft het een belangrijke rol spelen voor huishoudens en industrie. Daarnaast wordt gas ook gebruikt als energiebron wanneer er minder elektriciteit uit zon en wind beschikbaar is. Nederland is sinds het wegvallen van het Groningenveld sterker afhankelijk van een beperkt aantal importbronnen. In combinatie met geopolitieke onzekerheid maakt dit onze energievoorziening kwetsbaarder voor langdurige verstoringen, legt GTS uit.

De gasvoorraden waren dit voorjaar voor nog maar enkele procenten gevuld na een koude winter. Het vullen van de voorraden ging vervolgens minder hard dan voorgaande jaren, vanwege de hoge gasprijzen als gevolg van de oorlog in het Midden-Oosten.