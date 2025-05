Bijna 300 miljoen mensen met honger: voedselcrisis neemt wereldwijd dramatische vormen aan

De wereldwijde voedselcrisis bereikt een alarmerend dieptepunt. Volgens het nieuwste Global Report on Food Crises (GRFC) kampen maar liefst 295,3 miljoen mensen in 53 landen met acute voedselonzekerheid. Dat is ruim 22 procent van de bevolking in de onderzochte landen en het zesde jaar op rij dat het aantal stijgt.

Achter deze schokkende cijfers schuilen complexe oorzaken: aanhoudende conflicten, toenemende geopolitieke spanningen, economische onzekerheid, klimaatverandering en vooral ook drastische bezuinigingen op humanitaire hulp. Alleen al in 2023 kwamen er 13,7 miljoen mensen bij, die te weinig te eten hebben.

Hongersnood in Gaza en Sudan

De situatie is het ernstigst in gebieden zoals Gaza en Sudan, waar het aantal mensen dat te maken heeft met de zwaarste vorm van voedselonzekerheid – door de VN geclassificeerd als catastrofe – meer dan verdubbelde. In Sudan leidde de escalerende burgeroorlog tot een officiële hongersnood: meer dan 24 miljoen mensen daar hebben nauwelijks toegang tot voedsel.

In de Gazastrook, waar sinds maart alle grensovergangen gesloten zijn, is voedsel vrijwel onbereikbaar geworden. Volgens de laatste rapporten van de VN dreigt hongersnood voor de volledige bevolking van ruim 2,1 miljoen Palestijnen.

Kinderen het zwaarst getroffen

De bezuinigingen op humanitaire hulp raken vooral kwetsbare groepen. Alleen al het wegvallen van steun van USAID trof meer dan 14 miljoen kinderen in onder meer Sudan, Jemen en Haïti. Zonder toegang tot voeding en medische hulp lopen zij groot risico op ernstige ondervoeding en zelfs overlijden.

Naast oorlog en politieke instabiliteit speelt ook de klimaatcrisis een grote rol. Droogte dreigt in landen als Ethiopië, Somalië, Kenia, Afghanistan en Pakistan, wat landbouw onmogelijk maakt en voedselprijzen opdrijft.

In totaal verslechterde de voedselzekerheid in 19 landen aanzienlijk. Conflicten in bijvoorbeeld Myanmar, Nigeria en Congo droegen daar in belangrijke mate aan bij.

Wereldwijde actie dringend nodig

Volgens de onderzoekers is acute actie vereist. “De combinatie van conflicten, economische druk en het wegvallen van hulp creëert een dodelijke spiraal”, waarschuwt het rapport. Zonder grootschalige internationale inzet dreigt voor miljoenen mensen de komende maanden een ramp.

De boodschap is duidelijk: de voedselcrisis is geen ver-van-ons-bed-show, maar een stille wereldramp die iedere dag groter wordt.